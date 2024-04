Já não passamos sem este produto do Pingo Doce para a roupa. E custa menos de 2 euros

Calças com vestígios de terra ou mangas com sinais de chocolate são sinónimos de crianças felizes. Mas há também as nódoas de vinho tinto na toalha de mesa, os pequenos círculos de um azeite que salpicou uma camisa ou os panos de cozinha encardidos e com uma coleção de nódoas diversas.

Estes pequenos pesadelos diários que nos tiram do sério têm cada vez mais soluções eficazes nas grandes cadeias de supermercado. E o nosso último pequeno herói doméstico vende-se numa fórmula super concentrada no Pingo Doce. Trata-se do Gel Tira Nódoas da marca Ultra, adequado para roupa branca e de cor, e que se vende numa embalagem pequena com escova aplicadora.

Recomenda o fabricante que o gel seja usado como pré-lavagem. Testámos em vários tipos de nódoas, como azeite, vinho, chocolate e relva. De todas as vezes, as peças ficaram como novas!

Adoramos este produto, mas usamos uma escova à parte e não a que integra a embalagem. Isto porque, ao escovar, o produto continua a sair e torna-se um excesso. Mas, com o nosso kit de escovas IKEA, escovamos em movimentos circulares de forma suave e deixamos atuar durante alguns minutos. De seguida, a roupa vai para a máquina de lavar como habitualmente. Atenção: nunca deixe o gel secar na roupa!

Quando existem nódoas de sangue, o fabricante recomenda colocar o tecido em água fria e esfregar antes de aplicar o produto. E em tecidos delicadas, como a seda ou a lã, ou de cores pouco sólidas, deve testar a reação do tecido ao produto numa zona da peça pouco visível.

Este gel da marca Ultra vende-se por 1,99 euros. Percorra a galeria acima para ver os resultados do nosso teste.