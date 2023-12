Este é o ponto de Portugal que tem de visitar pelo menos uma vez na vida

Portugal está cheio de recantos naturais que encantam por quem lá passa. O Açude da Ribeira é um deles. Localizado no município de Oliveira do Hospital, este espaço natural foi recentemente requalificado e é um ponto a não perder.

Este ponto turístico de Oliveira do Bairro foi inaugurado apenas em maio deste ano. Até então, a zona estava abandonada e poucas eram as pessoas que iam até lá.

O Açude da Ribeira, no lugar de Ervedal da Beira, é hoje uma zona de lazer, banhada pelo rio Seia e com vista para a queda de água. A ligar as duas margens do rio encontra-se um passadiço que serpenteia sobre o espelho de água e que permite usufruir da paisagem da zona, que encanta qualquer pessoa que por lá passe.

Além da construção dos passadiços, foi também possível desenvolver três novos caminhos pedestres, todos circulares e cada um deles com um grau de dificuldade diferente para que qualquer pessoa possa aproveitar o passeio na zona.

O Açude da Ribeira é um espaço que pode ser visitado em qualquer altura do ano.

