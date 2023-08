SNS faz alerta sobre mergulhos de cabeça em praias e piscinas

Não há nada melhor do que andar na água do mar e nas piscinas durante o verão. No entanto, na hora de mergulhar, é importante ter algum cuidado e quem deixa esse alerta é o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Entre maio e setembro é quando acontecem mais acidentes por mergulhos de cabeça, porque muitas vezes as pessoas esquecem-se de confirmar se há condições de segurança antes de se atirarem para a água.

De acordo com o SNS, estes acidentes costumam acontecer em praias, piscinas e outras zonas balneares e os homens com menos de 35 anos são as vítimas mais frequentes.

Quando estes acidentes acontecem, podem ter consequências graves como traumatismo craniano, lesões vertebro-medulares, perda de controlo e sensibilidade das pernas, perda dos movimentos e, em casos mais graves, a morte.

Por isso, o alerta é simples: não tem de deixar de mergulhar no verão. Mas confirme sempre se há condições de segurança para mergulhar de cabeça.