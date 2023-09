Há uma companhia aérea em que pode viajar sem crianças a chorar

A Corendon Dutch Airlines vai começar a testar uma zona exclusiva para adultos nos voos entre Amesterdão e Curaçau a partir de 3 de novembro. Com lugares destinados a passageiros com 16 anos ou mais anos de idade, a companhia aérea dos Países Baixos espera melhorar a experiência de quem tem e não tem filhos.

A zona exclusiva estará situada na parte dianteira do Airbus A350-900 da rota, numa área “separada do resto do avião através de paredes e cortinas”, segundo comunicado da Corendon, que revela que esta zona irá contar com 102 assentos.

A companhia aérea afirma que os viajantes executivos, em particular, irão desfrutar desta zona apenas para adultos, para que possam trabalhar num ambiente onde o silêncio é garantido.

“Não precisam de se preocupar tanto com as possíveis reações de outros passageiros se a criança estiver um pouco mais agitada ou a chorar. Podem aproveitar o voo sem se preocuparem se os filhos fizerem muito barulho”, sublinha Atilay Uslu, fundador da Corendon.

E quanto custa pagar para viajar sem o choro das crianças? Ao custo de um bilhete normal só de ida, acresce 100 euros para quem optar pelos assentos XL com espaço extra para as pernas ou 45 euros para quem preferir os lugares standard.

A Corendon Dutch Airlines anuncia-se como a primeira companhia aérea dos Países Baixos a introduzir esta medida, e será a primeira na Europa. No entanto, a Scoot, subsidiária low cost da Singaporean Airlines, já tinha lançado as cabines Scoot-in-Silence, e a Air Asia X criou uma Quiet Zone (“zona silenciosa”) nos voos de longo curso a bordo dos A330, ambas apenas disponíveis para passageiros com 12 anos ou mais anos de idade.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders