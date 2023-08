Viaja de Sul para Norte na A2 e está com sono? Pare em Alcácer do Sal e faça uma sesta

Link To Leaders

Quem viaja na A2, no sentido Sul/ Norte, agora tem uma área de descanso preparada para receber os condutores afetados pela sonolência e que precisam de fazer uma pequena sesta, de 15 a 20 minutos, antes de prosseguirem viagem.

A Emma Power Nap Station é um projeto piloto que está instalado na área de serviço de Alcácer do Sal à disposição, até dia 3 de setembro, dos condutores que se sintam afetados pelo sono. Disponível entre as 15 às 23 horas, esta área de descanso materializa-se numa estrutura de 8×4 metros, equipada com persianas, para reduzir a entrada de luz exterior, ar condicionado e música ambiente. Tem capacidade para receber duas pessoas em simultâneo, desde que relacionadas entre si (familiares ou amigos).

Neste espaço, é possível fazer uma sesta numa cama ou apenas descansar. Depois de cada utilização do espaço, a equipa ligada ao projeto procede à mudança da roupa de cama.

Esta nova área de descanso resulta da parceria entre a Emma, empresa de origem alemã especializada na criação de colchões, e a Brisa Autoestradas, e foi criada para ajudar a prevenir acidentes rodoviários provocados pela sonolência ao volante, já que o sono é, segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, responsável por cerca de 20% dos acidentes de viação.

