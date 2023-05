Mãe escreveu livro infantil sobre luto depois da morte do marido. Agora, está acusada de o ter matado

Uma norte-americana, do estado do Utah, escreveu um livro infantil sobre como lidar com a perda de um familiar chegado pouco mais de um ano após a morte do marido. Agora, está acusada de ter sido ela própria a matar o pai dos filhos, como relata a imprensa norte-americana, que cita uma notícia original da KUTV.

Kouri Richins, de 33 anos, está formalmente acusada de homicídio qualificado e posse de substância proibida. De acordo com o despacho de acusação, a investigação à morte do seu marido a 4 de março de 2022, encontrado morto às 3h20 ao lado da sua cama. A mulher terá chamado os serviços de emergência, reportando que o marido estava inconsciente.

Eric Richins foi declarado morto no local, após várias tentativas de reanimação, relata a KUTV.

Kouri Richins relatou que tinham estado a celebrar na noite anterior um negócio que tinham fechado e que tinha servido ao marido um cocktail na cama. Em casa apenas estava o casal e os seus filhos.

A mulher contou que adormeceu com um dos filhos, que estaria a ter pesadelos, e que quando voltou para o quarto de madrugada, encontrou Eric inconsciente e frio, tendo ligado de imediato para o 911, o equivalente ao 112 português.

A autópsia revelou que Eric tinha morrido de overdose, com uma dose de fentanil cinco vezes superior à quantidade letal.

Mensagens entre Kouri e uma pessoa que lhe fornecia substâncias ilícitas deixaram os investigadores desconfiados. E, numa situação anterior, Eric terá dito a um amigo que suspeitava que a sua mulher estivesse a tentar envenená-lo.

Kouri acabou agora acusada de homicídio e responde por três acusações de posse de uma substância ilícita com intenção de traficar.

O livro desta mãe, intitulado "Are You With Me?" (Estás comigo?) foi publicado em março, poucos dias após o primeiro aniversario da morte de Eric Richins.

De acordo com a descrição na Amazon, que entretanto o retirou, o livro foi "escrito para criar paz e conforto a crianças que perderam um ente querido. É para tranquilizar as crianças que, embora o seu familiar não esteja presente, existe sempre e caminha pela vida com elas como se estivessem aqui."

"Dedicado ao meu incrível marido e pai maravilhoso”, pode ler-se na apresentação.