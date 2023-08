Alegado cadáver numa bagageira levou a intervenção policial. Mas o que foi encontrado é hilariante e ficou viral [VÍDEO]

Uma mulher viveu uma situação inusitada quando a polícia lhe bateu à porta a dizer que alguém tinha dado o alerta da existência de um possível cadáver na bagageira do seu carro. No final, tudo não passou de um mal-entendido e toda a situação partilhada em vídeo nas redes sociais acabou por se tornar viral.

Tudo começou quando um cidadão identificou o que pareciam ser cabelos a sair da bagageira de um carro e alertou as autoridades do que parecia tratar-se de um cadáver. A polícia foi investigar e era apenas uma peruca.

Toria Townsend foi quem viveu este episódio e viu o seu carro ser revistado. A mulher de 30 anos que trabalha com pessoas com dificuldades de desenvolvimento contou à Insider que no dia em questão estava atrasada para ir ao cabeleireiro e que quando tirou a peruca, atirou-a para a mala do carro e não olhou para trás nem reparou que uma parte ficou de fora.

Apesar de ter parado a meio do caminho e de ter visto que algumas pessoas olhavam para o carro e para ela de forma estranha, não teve tempo para se perguntar o porquê dos olhares.

Mais tarde, já em casa, a campainha tocou e era a polícia. As imagens foram captadas pela câmara na campainha de Toria.

Assim que a polícia referiu que tinham sido alertados que havia cabelos a sair da bagageira de Toria, a mulher gritou “Oh meu Jesus! É a minha peruca!”, correndo para apanhar as chaves do carro.

À Insider, Toria disse que não ficou aborrecida com o acontecido e que até fica feliz que haja pessoas na comunidade preocupadas em manter a segurança.

Toria partilhou tanto a chamada de alerta para as autoridades como o momento em que a polícia lhe bateu à porta e os vídeos já contam com milhares de visualizações, não só no seu canal como noutros que foram partilhando a história.

Toria admitiu que está feliz com o facto de o vídeo mostrar uma interação positiva entre a polícia e uma pessoa de cor.