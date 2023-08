Terror em rede social. Adolescente suicida-se depois de enviar fotografia sua nu e ser chantageado

Em poucas horas, aquilo que começou como um engate nas redes sociais tornou-se numa tragédia para um adolescente de 17 anos. Jordan DeMay, dos Estados Unidos, sofreu um golpe de extorsão sexual que acabou por conduzir à sua morte.

Tudo começou quando Jordan DeMay começou a falar com quem achava ser uma mulher no Instagram e acabou por enviar fotografias suas nu. No entanto, por trás do perfil, estavam três homens na Nigéria.

Aproveitando-se do envio das imagens, o grupo de homens depressa começaram a chantagear o adolescente a pedir-lhe mil dólares (cerca de 920 euros) para não divulgarem as imagens, conta o The Independent. Jordan apenas conseguiu enviar 300 dólares (cerca de 276 euros).

O adolescente terá dito a quem estava por trás do perfil no Instagram que estava a pensar suicidar-se devido à pressão que estava a sentir por toda a chantagem, mas isso não travou as ameaças.

Tudo terá acontecido durante a noite, e Jordan acabou por tirar a própria vida.

A história terá acontecido em março e, entretanto, os homens alegadamente por trás do crime de extorsão sexual foram identificados, os irmãos Samuel e Samson Ogoshi, e Ezekiel Ejehem Robert.

O processo está em tribunal e os irmãos foram extraditados para os Estados Unidos onde vão ser ouvidos em tribunal ainda este mês.

De acordo com as autoridades, os três homens terão alegadamente chantageado mais de 100 pessoas utilizando um perfil com o nome “dani.robertts”.