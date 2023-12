Estas celebridades já não passam sem beber água com limão. Mas será que traz mesmo benefícios?

Ao longo dos anos, a água com limão tem sido apontada como a bebida a tomar logo pela manhã. Várias são as celebridades que garantem começar o seu dia com esta bebida. Jennifer Aniston bebe-a quente, Gisele Bündchen, morna. Naomi Campbell opta por tomar com probióticos e Joe Rogan gosta de pôr também sal dos Himalaiais e pimenta-caiena. Independentemente da forma como se bebe, a água com limão é quase um símbolo de um estilo de vida saudável. A questão é, terá mesmo benefícios?

No TikTok, vários são os vídeos que proclamam as maravilhas da água com limão. Diz-se que desintoxica, que melhora o aspeto da pele, que ajuda a equilibrar o pH do corpo e que promove a perda de peso. Uma professora da área de nutrição entrevistada pela The Guardian retira as dúvidas e explica se a água com limão é realmente tão milagrosa como as redes sociais e as celebridades parecem garantir.

Quais são os verdadeiros benefícios da água com limão?

Para começar, Debbie Fetter, professora assistente no departamento de Nutrição da Universidade da Califórnia, citada pelo The Guardian, começa por dizer que a água com limão não fará mal, mas deixa o alerta: “É uma bebida milagrosa? Provavelmente não.”

Um dos grandes benefícios da água com limão é que ajuda a promover a hidratação. Isto porque beber água quando se acorda é importante para restabelecer a hidratação do corpo. Se acrescentar limão é uma forma de fazer com que as pessoas bebam mais água, então é ótimo. A questão é, não terá mais benefícios do que beber um copo de água simples. Também é indiferente se a água com limão é bebida quente, fria ou morna.

O limão também não tem qualquer impacto no pH do corpo.

Muitas das teorias à volta dos benefícios da água com limão têm por base o facto de este fruto ser rico em vitamina C que pode afgir como antioxidante e garantir que as células do corpo estão saudáveis. O que é importante ter em atenção é que a quantidade de vitamina num copo de água com limão é pouca, não tendo um verdadeiro impacto na pele, composição do corpo ou saúde de forma geral.

Aliada a uma alimentação saudável, rica em frutas, vegetais, proteínas magras e cereais integrais, a água com limão pode contribuir para um aumento no consumo de nutrientes e antioxidantes. Ou seja, se já tem uma alimentação saudável, esta bebida contribui mais um bocadinho para a sua saúde.

Há desvantagens em consumir água com limão?

Como o limão é um ácido, Debbie Fetter alerta que quem tem dentes com esmalte mais fraco poderá sentir a erosão. Por isso, é recomendado que as pessoas não lavem os dentes a seguir a consumir coisas ácidas, como água com limão ou sumo de laranja.

Outra desvantagem poderá estar ligada à associação da água com limão a uma cultura de dieta. Quem olha para a bebida poderá achar que o corpo tem necessidade de desintoxicar e ser limpo. Para tal, não é necessária qualquer bebida ou alimento. Os órgãos fazem isso.