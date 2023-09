É fã de limão? Então tem mesmo de experimentar esta deliciosa tarte

Tarte de limão

É fã de limão? Então vai ter de experimentar esta receita. Uma deliciosa tarte de limão. Simples de preparar, saborosa e saudável.

Ingredientes

(base)

250gr farinha aveia;

125gr amêndoas torradas picadas;

4 c. sopa óleo de coco;

2 c. sopa mel;

(recheio)

250ml bebida vegetal;

Sumo e rapas de 1 limão;

2 ovos;

3 c. sopa mel;

1 c. sopa amido de milho.

Preparação

1. Num recipiente junte a farinha de aveia, as amêndoas, o óleo de coco e o mel. Envolva com as mãos até obter uma massa areada.

2. Forre uma forma de tarte com a massa. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, durante 25 minutos.

3. Num tacho junte o leite, o sumo de limão, a raspa de limão, os ovos, o mel e o amido de milho. Leve ao lume, em fogo baixo, sempre mexendo até obter um creme.

4. Recheie a tarte com o creme de limão, e leve ao frio durante 2 horas.