Fazer isto às torradas provoca cancro? Conheça os riscos para a sua saúde

Quando faz torradas, deve ter em conta que o pão não deve torrar em demasia. E, caso tenha havido uma distração, e tenha duas fatias de pão esturricadas, deve deitá-las fora e não tentar remediar a situação raspando os pedaços queimados.

Ao torrar o pão está a provocar uma reação química designada de reação de Maillard, uma forma de escurecimento não enzimático que normalmente ocorre rapidamente de cerca de 140 a 165 graus. O problema desta reação é que, em temperaturas elevadas, forma acrilamida, uma substância potencialmente cancerígena.

De acordo com o site da Globo, a acrilamida é considerada um "cancerígeno confirmado" e "muito tóxico", de acordo com um banco de dados norte-americano de fichas técnicas de produtos químicos. Por isso mesmo, esta substância é usada no tratamento de esgotos e resíduos, corantes e adesivos.

A substância é conhecida por ser tóxica para o sistema nervoso e a exposição prolongada através dos alimentos pode aumentar o risco de doenças neurodegenerativas, como a demência.

A acrilamida, explica a Globo, pode até causar problemas no desenvolvimento dos fetos, já que tem capacidade de atravessar a placenta.

Vários estudos têm indicado que pessoas sujeitas a esta substância registam maiores incidências de cancro.

Todavia, são necessárias doses muito elevadas de acrilamida para ser prejudicial., o que dificilmente acontece na nossa alimentação.

Conclusão? Os especialistas afirmam que é seguro comer o pão torrado, a não ser que repetidamente o coma esturricado.