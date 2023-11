Este parque de diversões encantado é mais barato do que a Disneyland e é incrível

É o parque temático mais famoso dos Países Baixos. O parque Efteling Fica no sul do país e é uma escapadinha de sonho para qualquer família, sendo que pesa muito menos na carteira do que uma visita à Disneyland em Paris. As entradas para este parque custam 38 euros para todos os visitantes com mais de 4 anos (até aos 3 anos é gratuita a entrada) durante a semana e 42 euros ao fim de semana.

O que podemos encontrar neste Efteling? Um mundo de fantasia, que ao longo dos anos tem vindo a aumentar e a modernizar-se, já que o parque foi inaugurado em 1952. Hoje, além dos muitos eventos alusivos a cada estação do ano ou concertos, existem montanhas-russas – uma de madeira e outra com uma descida a pique -, passeios assustadores em palácios mágicos de filme (ver vídeo abaixo), uma floresta encantada que é o “maior livro vivo” do mundo, viagens de barco misteriosas e muitos carrosséis.

O Efteling é uma excelente opção nas férias de Natal, já que durante o inverno existe um jardim aquecido, uma pista de patinagem do gelo e muitas atividades alusivas a esta estação.

É também um local onde se pode passar a noite de final do ano, com muitas luzes e fogo de artifício. Por 52 euros, terá direito a ficar no parque até à 1h da manhã do dia 1 de janeiro (com todas as atrações abertas), fogo de artifício à meia-noite, um copo de champanhe, um bolo tipicamente neerlandês e estacionamento grátis.

Estão disponíveis voos diretos a partir de Lisboa para o aeroporto de Eindhoven, com uma duração de aproximadamente três horas e por cerca de 125 euros, para os dias de férias escolares portuguesas em dezembro (preços consultados à data deste artigo). A partir do Porto e nas mesmas datas, existem voos a partir de 130 euros, diretos, com viagens de 2h30.

A cidade de Kaatsheuvel, que alberga o parque e que tem várias opções de alojamento, fica a cerca de 40 minutos de automóvel a partir do aeroporto de Eindhoven. O próprio parque tem um hotel e casas de madeira estilo chalé que acomodam entre 12 a 24 pessoas, excelentes para ir em grupos de amigos.