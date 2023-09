Estas são as 12 raças de cães mais fáceis de treinar

Muitas vezes, quando se procura um novo cão para a família, uma das principais preocupações é o seu treino. E se a tendência muitas vezes é ir atrás da raça mais inteligente, a verdade é que isso não significa que vai ser fácil ensiná-la.

Depois de termos falado sobre os cães mais difíceis de treinar, agora falamos precisamente do contrário, das mais fáceis de treinar.

Mas quais são as características que estas raças precisam de ter? De acordo com o American Kennel Club, além de ser inteligente, claro, é importante que o cão seja de uma raça que trabalhe bem com humanos – e não sozinho – e que se consiga concentrar.

Stanley Coren, um investigador de cães, partilhou as 12 raças de cão mais fáceis de treinar. Descubra-as na galeria.