Tem a sensação de ter a casa sempre desarrumada? Pode estar a cometer estes erros

A nossa casa é o nosso espaço seguro e é importante que nos sintamos confortáveis dentro dela. Mas isto nem sempre acontece. Por vezes, deixamos de nos sentir bem em casa e nem conseguimos perceber porquê. O problema pode ser falta de organização do espaço.

Ao longo da vida vamos acumulando coisas, de livros a lembranças, a objetos de decoração. Se não tivermos cuidado, estas coisas que vão sempre somando e nem sempre subtraindo podem dar um aspeto desarrumado à nossa casa.

A especialista em organização Julianna Poplin, autora do blog “The Simplicity Habit” fez uma lista de alguns dos erros mais comuns que fazem com que as casas não tenham um aspeto arrumado.

Percorra a galeria para ver se comete algum destes 22 erros.