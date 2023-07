Mulher deixa filha de 5 anos em hotel de Maiorca para ir beber álcool

Uma mulher irlandesa de 45 anos foi detida em Maiorca, Espanha, depois de ter alegadamente deixado a filha de cinco anos sozinha para ir beber álcool durante as férias.

De acordo com o jornal Mirror, a mulher terá deixado a filha sem acompanhamento para beber o dia todo. Durante o dia, a menina acabou por ficar com outros turistas no hotel que a alimentaram, puseram protetor solar e arranjaram-lhe pulseiras para que pudesse ir para a piscina.

A mãe da menina terá começado a beber no próprio hotel e quando o staff começou a recusar-se a servi-la, dirigiu-se a um supermercado para comprar cerveja.

A polícia acabou por ser chamada, tendo detido a mulher depois de a encontrar no quarto de hotel num estado de embriaguez. A menina esteve num centro até ser entregue ao pai que voou da Irlanda para a ir buscar.

“Ela [a turista] terá bebido grandes quantidades de álcool desde o momento em que acordou até que foi para a cama”, referiu um porta-voz da polícia, citado pelo Mirror.

Não se sabe se a mulher terá já estado em tribunal. Os serviços sociais irlandeses deverão ser informados do caso