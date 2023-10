Costuma conduzir assim vestido? Pela sua segurança, não faça isto

Há peças de roupa, calçado e acessórios que devem ser evitados quando vai sentar-se ao volante para conduzir. Muitos condutores não estão conscientes dos riscos que podem correr ao guiar um automóvel com estas peças. Mas, especialistas em segurança automóvel ouvidos pelo site Best Life, apontam nove itens que deve optar por não usar ou retirar quando se senta no lugar do condutor.