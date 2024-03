Bacalhau no forno: veja como é simples esta receita tradicional

Descobrimos no TikTok a receita que apetece fazer em qualquer jantar de conforto: bacalhau no forno. Parece uma variação do bacalhau à gomes de sá e o resultado fica incrível. A receita é do chef amador Joaquim Jorge, que conta já com mais de 10 mil seguidores na sua conta @chefquimzitos.

Joaquim Jorge começa por alourar cebola num tacho com azeite em abundância, juntamente com alho picado e pimenta. Entretanto, já pôs batatas (inteiras) e ovos a cozer e tem bacalhau cozido já desfiado, que vai juntar ao tacho.

Num tabuleiro de ir ao forno, dispõe uma camada de batatas cozidas cortadas em rodelas. De seguida, espalha o bacalhau sobre a cama de batatas, sobrepõe com rodelas de ovo cozido e termina com outra cama de batatas cozidas cortadas em rodelas e vai ao forno.

Veja aqui como se faz: