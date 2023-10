Mulher que vive como a Barbie remodela a mansão cor-de-rosa. Veja como está a ficar incrível

Muitas são as crianças que já sonharam em ter a vida da Barbie. Bruna Carolina Peres está muito próximo disso. A mulher que mora no Paraná, no Brasil, diz ser a “Barbie real mais cor-de-rosa” e está a renovar a sua casa que foi inspirada na mansão da boneca mais famosa do mundo.

Com milhões de seguidores espalhados pelo TikTok, Instagram e Youtube, Bruna Barbie, como se chama nas redes sociais, mostrou as alterações que fez na sua casa. A vivenda que já era toda cor-de-rosa, ficou ainda mais rosa e nem a água da piscina escapou, como se pode ver no vídeo. Também foi feito um novo andar!

Para quem não conhece Bruna, tudo à sua volta é pintado de cor-de-rosa, das roupas aos objetos, passando pelos eletrodomésticos, decoração e até pelo carro. Em declarações ao Globo, a influencer admitiu que só há um espaço na sua casa que escapa ao tom da Barbie. “Só um quarto é azul, fi-lo em homenagem ao Ken, namorado da Barbie”, contou.

Tudo isto começou por ser uma brincadeira, mas acabou por se tornar na principal fonte de rendimento de Bruna. Conheça o mundo cor-de-rosa da influencer na galeria acima.