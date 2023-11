Truques para acabar com a barriga inchada

A maioria das pessoas, umas com mais frequência do que outras, sofrem com inchaço abdominal que, além de ser desconfortável, pode ser esteticamente desagradável e ‘estragar’ até o ventre mais liso.

Existem truques para minimizar este problema de imediato, mas há estratégias para resolver o problema a longo prazo, como explica o Medical News Today.

Percorra a galeria para ver quais são e não se esqueça que deve sempre consultar o médico se tiver sintomas persistentes ou muito intensos.