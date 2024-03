OPINIÃO | Big Brother: a caminho da final

Bruno Savate é o ‘Don Juan’ dos realities: Recorde todas as namoradas do concorrente

A duas semanas da grande final a gala, de ontem, do Big Brother – Desafio Final foi épica. Uma gala marcada pelo discurso do Big, pela expulsão da Débora, uma gala que teve direito a tudo incluindo um passaporte para a final. E, claro não pôde faltar o lavar de roupa suja.

A dinâmica entre a Érica e o Savate, a mim enquanto telespetador assíduo do programa, já cansa. Já farta. É mais do mesmo. A novela mexicana entre a Débora e o Hélder chegou ao fim, com a expulsão da concocorrente. Foram o casal tendência desta edição do Big Brother. Mas estará o Hélder caidinho pela Débora? Ou estará só a ridicularizar-se para aparecer? O que sei é que os dois trouxeram uma grande leveza e descontração à casa.

A relação da Érica com André já teve melhores dias. Acho que em momento algum houve amor entre os dois. Pode ter havido química, ou até mesmo tesão, mas só isso. Na minha visão não foi o André que enganou a Érica, foi ela que o enrolou. Agora que há ali uma paixãozinha entre a Bárbara e o André, lá isso há.

No decorrer da gala o Big surpreendeu todos os portugueses ao anunciar ao país que todos os moradores da sua casa cumpriram o dever cívico de irem votar. Mostrando que os concorrentes de realitys shows são pessoas com um grande jogo de cintura. Não é qualquer um que entra num desafio destes, que na maior parte das vezes é rotulado como um programa com falta de cultura. Um programa repleto de preconceito.

A Vina foi a grande sortuda da noite. Conseguiu alcançar a liderança e por sua vez ganhou o tão desejado passaporte para a final. Foi mais que merecido. A Vina é das concorrentes mais completas desta edição. É justa. É jogadora. Tem tudo o que se quer de um bom e grande concorrente.