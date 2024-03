Não gosta de leite? Estes alimentos são também excelentes fontes de cálcio

A ideia que beber leite é fundamental para garantir as doses diárias recomendadas de cálcio já caiu em desuso. A lista de alimentos ricos neste mineral é extensa e, por isso, não faltam alternativas.

Como explica a nutricionista Beatriz Vieira, do Hospital dos Lusíadas, “o cálcio é um dos minerais essenciais em todas as idades. No entanto, as necessidades variam consoante o período de crescimento do organismo, sendo a infância e a adolescência as fases em que as necessidades são maiores. A Dose Diária Recomendada (DDR) nos adultos é de 1000mg, em média”.

Quando a ingestão é inferior a estas doses recomendadas “o organismo tem de recorrer às reservas deste mineral no esqueleto, o que pode resultar numa depleção da massa óssea, ou seja, perda de tecido ósseo”, como refere a especialista.

O leite é uma boa fonte de cálcio, mas está longe de ser a única e é muito fácil obter este mineral através de outros alimentos.

“A eficiência da absorção deste mineral é influenciada por vários fatores. Por exemplo, a vitamina D é um nutriente indispensável para a absorção intestinal de cálcio. Esta é sobretudo produzida pela exposição ao sol, mas além disso há alimentos ricos em vitamina D, tais como os peixes gordos e os ovos”, explica a médica.

Um artigo da Harvard Medical School alerta, porém, que existe o mito de os suplementos de cálcio e vitamina D previnem fraturas, o que é falso. É preferível apostar numa alimentação equilibrada e com alimentos ricos em cálcio já que existem riscos ao optar pela suplementação, como o aumento do risco de desenvolver pedras nos rins ou de sofrer complicações cardíacas

