OPINIÃO | A luta pelo poder no Big Brother

A menos de um mês da grande final, os concorrentes puseram as garras de fora, e a luta pelo poder está cada vez mais renhida. Afinal estão 100 mil euros em jogo e só poderá ser o grande vencedor.

A Joana desde que está de costas voltadas com o Francisco Monteiro passou de atriz secundária a atriz principal. Deixou de estar à sombra do Monteiro e assim conseguiu destacar-se no jogo. Temos uma concorrente cada vez mais ativa no jogo.

O Hugo desde o início que foi politicamente correto. A poucas semanas da final, e com o cerco a apertar, o concorrente passou a ter uma posição mais vincada no Big Brother.

Francisco Monteiro foi o líder da semana, e protagonizou a pior liderança de sempre. Só mostrou o quanto é um menino mimado. O concorrente continua a ser o centro das atenções. Mas terá assim tanto destaque? Ou outros é que lhe dão destaque? Mais cedo ou mais tarde o Monteiro vai ficar sem os cãezinhos de guarda, sem aliados. Na minha opinião, o Monteiro é manipulador e está a perder-se no seu próprio jogo.

André é o concorrente mais focado desta edição. O concorrente mais educado. Sem grandes alaridos, consegue destacar-se e ser protagonista da novela da vida real. Um potencial vencedor desta edição.

Márcia e Monteiro já são um caso perdido. Não há volta a dar. São rivais e logo eu que apostei todas as fichas nesta amizade/romance.

A Palmira esta semana disparou em todas as direções. Uma estratégia falhada. Quis destacar-se no jogo, mas levou um valente par de patins. A expulsa da noite.

Francisco Vale é o verdadeiro atrelado do Monteiro. Começou bem, mas tem-se revelado num dos piores jogadores desta edição.