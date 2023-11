OPINIÃO | Pegou fogo no parquinho

A gala de ontem foi de emoções fortes. Um gala de coragem. A expulsão da Vina e e falsa expulsão da Joana abalou a casa mais vigiado do país.

Joana e Francisco Monteiro, a novela que parece não ter fim? O que é certo é que estão de costas voltadas desde que a Márcia se aproximou do Monteiro. A Joana sofreu um julgamento público durante a gala pelos colegas de casa. Cada pessoa é livre de se expressar e revelar quando está desagradada em relação a um tipo de comportamento. O que é certo que já vimos que o Monteiro tem comportamento agressivos, não são paranóias da Joana.

Os quatro nomeados tiveram de apresentar a sua defesa perante os comportamentos que tiveram durante a semana. O Francisco Vale acha que está sempre associado à Jéssica, e está! Tinha muito mais a ganhar se jogasse individualmente. Onde está o Vale que vimos nas primeiras semanas? Adormecido para a vida!

A Joana mostrou-se, como sempre, observadora e perspicaz, o que incomoda muita gente na casa. Mas pareceu-me que esta semana estava a atingir o limite, e para surpresa de todos foi a primeira salva da noite.

O André é o alvo fácil da casa, pelo menos é assim que os outros jogadores o veem. Mas deixem-me que vos diga, se há alguém que me surpreendeu foi o André. Sabe-se moldar ao jogo, sabe-se destacar.

A Vina até certa altura mexeu com a casa, e lá foi conseguindo destacar-se. Mas em momento algum, no meu ponto vista, soube-se posicionar no jogo, tal que os concorrentes a viam como um colo maternal. Esta semana estava apagadinha, e ontem os portugueses deram-lhe bilhete de saída.

A Jéssica teve coragem e arriscou, mas ficou automaticamente nomeada. Ficou contente, porque quer ver o valor que tem cá fora. Eu se fosse a Jéssica teria ficado sossegadinho no meu canto. Arriscou, mas muito provavelmente vai ganhar um par de patins.