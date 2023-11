OPINIÃO | Emoções à flor da pele no Big Brother

O Big Brother (BB) contínua imparável. Quando pensamos que já nada nos pode surpreender, o jogo muda, e uma nova dinâmica surge. O pai de todos os realitys shows é mesmo assim, surpreendente.

Com a expulsão da Anastasiya há uma semana, os concorrentes do grupo da Márcia tentaram integrar-se no outro grupo. Terá sido por estratégia? Mas já não haverá grupos na casa? É claro que há grupos, simplesmente os moradores da casa mais vigiada do país estão fechados há dois meses e começam a fraquejar. Só isso!

Todos os salvos tiveram um dilema, escolher entre a razão e a emoção. O Francisco Monteiro, o André e a Márcia escolheram a emoção. Não me surpreendeu. As saudades apertam, e uma mensagem da família, por muito que seja curta, é uma lufada de ar fresco. A Vina e Palmira também tiveram de escolher estre a razão e a emoção, e mais uma vez a emoção falou mais alto.

A Joana foi uma das protagonistas dos BB Plays. Vimos uma concorrente visivelmente desequilibrada. Está a disparar em todas as direções. Esta atitude poderá valer-lhe a expulsão no próximo domingo.

Todos os novos concorrentes já foram de vela. Ontem foi a vez da Sílvia. No dia em que entrou prometeu mundos e fundos. Foi protagonista nesse dia, mas rapidamente passou atriz secundária.