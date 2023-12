OPINIÃO | O Francisco Monteiro não é o rei do Big Brother

O Big Brother 2023 é a melhor edição de sempre. O jogo mais competitivo de sempre pela luta do poder. A cada semana, a cada dia, a cada segundo, o jogo muda. A três semanas da grande final, o jogo continua empolgante e desafiante.

O André, o jogador mais focado desta edição, acha que é a Jéssica que veste as calças na relação amorosa com Francisco Vale. O Vale só tem de aceitar que é a companheira que se destaca no jogo, e ele está completamente apagado.

A Joana foi a maior aliada que o Francisco Monteiro teve na casa, mas neste momento estão de costas voltadas. E ainda bem. A Joana consegue destacar-se e assume-se como jogadora principal. A concorrente juntou-se a Márcia e as duas formam a dupla maravilha que mexe com a casa.

A Iasmim, a concorrente expulsa. Ao longo das semanas, sempre ouvimos falar da concorrente, mas sempre foi uma personagem secundária. Ao mesmo tempo foi alegre. Foi divertida.

No início da gala, os concorrentes tiveram de eleger os protagonistas deste Big Brother. Joana e Monteiro foram os eleitos, mas só um pode partir a caixa da coragem. Foi a Joana a escolhida pelos colegas da casa. Partiu a caixa com convicção e ganhou um passaporte para a final. O Monteiro mais uma vez mostrou ser mimado. Criança. Teve uma atitude triste! Ele não é o rei do Big Brother.

Márcia, Vale, Monteiro e André são os nomeados desta semana. Quem vai abandonar a casa no próximo domingo? Aposto todas as fichas no Vale!