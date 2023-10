OPINIÃO | Os novos inquilinos da casa do Big Brother

Já o disse na semana passada e volto a dizê-lo: esta edição do Big Brother (BB) é a melhor de sempre. A gala de ontem ficou marcada pela chegada de novos inquilinos, pela expulsão - injusta - da Soraia, e pelo clima de romance entre os melhores jogadores desta edição.

Márcia e Francisco Monteiro são sem dúvida os melhores jogadores desta edição do BB. Os dois estavam nomeados e foram os primeiros salvos com uma enorme vantagem. O Monteiro já tinha sido salvo no diário de quinta-feira. Os dois têm tido uma relação de amor-ódio, mas continuo a achar que vai rolar romance entre os dois. Concorda?

A Jéssica foi a líder da semana e que líder. Não, não foi boa líder. A concorrente só o tem de admitir. É aceitar que dói menos. A Jéssica não é protagonista, mas também não é irrelevante. Mexe com o jogo.

Sílvia, Diogo e Anastasiya são os novos moradores da casa mais vigiada do país. Chegaram com tudo e colocaram a casa em polvorosa. A Sílvia assume-se como um líder e destacou-se logo no vídeo de apresentação. Só espero que não seja daquelas concorrentes que dá tudo na gala de apresentação, e depois não é mais do que uma planta. Sobre o Diogo ficámos a saber que é barbeiro, que só come batatas fritas, sopa da mãe, bolachas e iogurtes. Acho que se enganou na casa. A Anastasiya decide entrar no BB porque precisa de uma nova experiência. Só espero que a concorrente não pense que vai passar uns dias numa casa de repouso.

Tenho de falar da Vina. Não criei grandes expetativas em relação à concorrente. Achava-a a leste, uma planta. Surpreendeu-me! Revelou-se uma grande artista. Uma jogadora com grande perspetiva de jogo. Só precisa de ouvir mais. Só isso.

A Soraia foi a concorrente expulsa pelo público. Foi injusto. É verdade que pecou muitas vezes, mas quem nunca? Era preferível ter saído a Palmira ou o Zé Pedro.