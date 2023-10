OPINIÃO | O melhor Big Brother de sempre

Gala após gala, semana após semana, esta edição do Big Brother (BB) continua a surpreender. Passaram seis semanas desde a estreia, e parece que esta edição começou há um ano. Só que não. Este BB é sem dúvida o melhor de sempre. A casa mais vigiada do país está recheada de grandes jogadores, falo de um modo geral, é claro.

Este BB não é para qualquer um, é para grandes jogadores. Quem é irrelevante, quem não se faz destacar, sai! Estão em jogo cem mil euros. Palmira e Paulo foram considerados os concorrentes menos falados da casa, e por isso a gala iniciou com uma votação express que ditou a expulsão do Paulo. Na verdade poderiam ter sido os dois. Duas verdadeiras plantas que foram passar umas férias à casa mais vigiado do país. Só demos por eles na gala de estreia.

Foi noite de dupla expulsão, e a Catarina foi a segunda concorrente a abandonar a casa. Uma expulsão injusta. A Catarina faz falta ao jogo, mexia com a casa. Não foi figurante, foi atriz principal. Porque sai a Catarina? Porque faz parte da La Família versão 3.1. La Família? Sim, são as pessoas que batem de frente com Francisco Monteiro.

Márcia, a grande protagonista da noite. A prova de que o jogo não está viciado. A concorrente é acusada de fazer tudo por jogo, e daí? Não está ali para jogar? O BB não e uma colónia de férias, e a Márcia sabe bem disto. Sabe destacar-se. Sabe movimentar-se.

O anexo voltou a abrir portas. E casa voltou a dividir-se. Aposto tudo em como os concorrentes do anexo vão ser o motor de conteúdos desta semana. Ah! Já me esquecia… Será que vai rolar romance estre a Márcia e o Monteiro?