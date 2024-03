Este bolo mousse de chocolate compra-se no supermercado já pronto, mas não tem corantes nem conservantes

Amantes de chocolate: estas são as 15 receitas que tem de guardar

As melhores receitas com chocolate

Mesmo a tempo da Páscoa, Mafalda Agante, autora do blogue "Há alguém mais gulosa do que eu?", apresenta o seu Bolo Mousse de Chocolate, em parceria com a Atrian Bakers. Esta parceria prova que é possível comprarmos um bolo de supermercado pronto a comer e, ainda assim, termos a certeza de que estamos a comer um produto de qualidade.

Sem corantes nem conservantes, o bolo é produzido pela Atrian Bakers com cacau biológico proveniente de comércio justo e ovos de galinhas criadas ao ar livre.

Para a autora e blogger Mafalda Agante, “só faria sentido desenvolver um bolo que apresenta matérias-primas de excelência, sem corantes, sem conservantes, e que conquiste qualquer guloso à primeira colherada (ou dentada)! Numa altura em que cada vez mais os consumidores estão preocupados com os ingredientes que ingerem, este bolo destaca-se também pelo sabor e textura: um bolo cremoso de chocolate que apresenta uma mousse aveludada na cobertura”.

Este bolo está à venda em supermercados, hipermercados, lojas, pastelarias, hotéis e restaurantes. Neste link encontra alguns pontos de venda que terão o bolo disponível.

