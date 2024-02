Bolo de limão, recheio de morango e chantilly: precisa de mais argumentos para fazer esta receita?

OMG, este bolo fica mesmo incrível! Morango e limão casam na perfeição, sem dúvida que é uma das melhores combinações em bolos e sobremesas! E este é muito simples e fácil de confecionar. Uma massa fofa com sabor a limão, recheio de morango e chantilly e cobertura com chantilly e morangos frescos, impossível não gostar. Vão fazer? Não se esqueçam de enviar esta receita para os vossos amigos e familiares gulosos.

Bolo de Limão, Recheio de Morango e Chantilly

Bolo:

3 ovos

190 g de açúcar mascavado

180 g de farinha de trigo

100 ml de leite

100 ml de azeite

Raspa de 1 limão

1 colher de sopa de sumo de limão

1 colher de sopa de fermento em pó

Chantilly de Limão:

200 ml de natas frescas

5 colheres de sopa de xarope de agave

Raspa de 1/2 limão

Recheio:

120 g de doce de morango

Creme: bater todos os ingredientes até ficar um creme fofo. Reservar no frigorífico.

Bolo: untar duas formas de 18 cm de diâmetro com azeite e forrar os fundos com papel vegetal também untado. Podem fazer apenas numa forma de 20 cm. Pré-aquecer o forno a 175º C. Misturar o sumo de limão com o leite e deixar repousar durante 10 minutos.

Bater o azeite com o açúcar, a raspa de limão e os ovos, até ficar um creme fofo e esbranquiçado. Juntar o leite e bater novamente. Misturar a farinha e o fermento. Verter nas formas e levar ao forno durante 15 minutos. Deixar arrefecer e desenformar. Colocar um bolo no prato de servir. Rechear com doce de morango. Espalhar metade do chantilly. Sobrepor outro bolo. Espalhar o restante chantilly. Decorar com morangos frescos.

