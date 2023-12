Receita de bolo rei de maçã e nozes: a opção ideal sem frutas cristalizadas para fazer em casa

Bolo rei de maçã e nozes

Ingredientes

500gr farinha;

11gr fermento padeiro;

4 c. sopa açúcar;

1 c. chá canela;

1 cálice de vinho do porto;

230 ml água morna;

2 maçãs;

125gr nozes picadas;

125gr açúcar mascavado.

Preparação

1. Na taça da batedeira deite a farinha, o fermento, o açúcar, a canela, o vinho do porto e a água morna. Amasse a massa e deixe levedar até dobrar o tamanho.

2. Estique a massa, e disponha as maçãs em pequenos cubos, as nozes picadas e polvilhe com o açúcar mascavado. Enrole a massa, e molde o bolo rei.

3. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, durante 45 minutos.