Bolt Food lança portal para restaurantes e lojas independentes

A Bolt Food acaba de criar um portal de registo dirigido a restaurantes e lojas independentes que agora já podem juntar-se à plataforma. A solução tem como objetivo permitir uma adesão rápida, descomplicada e funcional para que os estabelecimentos interessados possam integrar a plataforma por conta própria e, deste modo, aumentar a sua base de clientes e rendimentos.

“Os restaurantes e as lojas são uma parte importante do ecossistema Bolt Food. Estamos constantemente a trabalhar para garantir que a sua experiência de adesão e utilização da plataforma vá ao encontro das suas necessidades. A Bolt Food dá flexibilidade aos restaurantes, que podem assim tomar as suas próprias decisões, construir a sua própria estrutura de como trabalham connosco, escolhendo as melhores ferramentas para o seu crescimento”, esclareceu Manuel Castel-Branco, responsável da Bolt Food em Portugal.

O portal pretende ser uma ferramenta intuitiva onde os proprietários de restaurantes e lojas possam, sem qualquer necessidade de formação ou preparação, aceder à aplicação da Bolt Food e usufruir dos benefícios de entrar na rede da plataforma de entrega de comida em casa. O preenchimento do formulário demora, em média, menos de 15 minutos.

“Ao alavancar a aplicação Bolt Food, os restaurantes podem expandir a sua base de clientes e volume de negócios, bem como aumentar a sua notoriedade. Além disso, a plataforma permite que os proprietários de restaurantes se concentrem na qualidade da comida, na satisfação do cliente e no menu, enquanto os especialistas da plataforma encontram as melhores maneiras de mostrar melhor o seu menu na aplicação”, acrescenta Manuel Castel-Branco.

