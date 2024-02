Não deite as borras do café para o lixo. Estas 6 ideias de aproveitamento são incríveis

O que sobra do café moído depois de o coarmos para beber tem utilidades muito interessantes dentro de sua casa. É uma opção também mais sustentável. Os profissionais de limpezas domésticas do ‘Dr Lava Tudo’, que prestam serviços no Brasil, apontam seis ideias para aproveitar as borras:

Adubo

Misture 100g de borras de café em 1 litro de água para criar um adubo rico em nutrientes como cobre e potássio. Aplique no solo para fertilizar plantas e hortaliças.

Repelente

Utilize as borras de café como repelente de pragas, incluindo formigas e pulgas. Esfregue suavemente no pelo do animal depois do banho para repelir pulgas ou espalhe nos locais onde as formigas transitam.

Elimina maus odores

Deixe as borras de café secarem ao sol e coloque-as em locais com odores desagradáveis. Pode ser usado no frigorífico, em purificadores portáteis ou esfregado nas mãos para remover cheiros fortes.

Limpeza doméstica

Devido às suas propriedades abrasivas, a borra de café facilita a limpeza de sujidades difíceis. Adicione um pouco ao detergente para melhores resultados e evite superfícies porosas.

Exfoliante de pele

Crie um exfoliante natural misturando a borra de café com óleo de coco ou água (esta receita é feita com creme Nivea). Esfregue suavemente na pele para remover as células mortas e melhorar o aspeto geral da pele.