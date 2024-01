Estas 4 bebidas são excelentes alternativas ao café para lhe dar energia

Quando se sente com pouca energia sente que só o café lhe dá aquela motivação extra de que precisa para cumprir as suas tarefas? Pois saiba que existem outras bebidas a ganhar popularidade como alternativas ao café e ao chá preto, prometendo vantagens energéticas e benefícios para a saúde semelhantes.

Estas opções, muitas vezes vendidas como bebidas de bem-estar, têm vindo a ganhar destaque, pode ler-se num artigo da nutricionista Nancy Oliveira, colaboradora do site da Universidade de Harvard e coordenadora do departamento de nutrição de um hospital em Boston, nos Estados Unidos.

Alguns estudos associam compostos presentes nos grãos de café, os polifenóis e antioxidantes, a benefícios para a saúde, incluindo menor risco de diabetes tipo 2, doenças cardíacas e distúrbios neurodegenerativos como a doença de Parkinson e Alzheimer. No entanto, a maioria das pessoas não consome café por esses motivos.

Os apreciadores de café desfrutam do ‘boost’ de energia da cafeína, que melhora a clareza e o foco, e gostam do sabor intenso. No entanto, a cafeína pode deixar algumas pessoas nervosas e a acidez do café pode irritar estômagos sensíveis.

Por sua vez, o chá preto é a segunda bebida mais consumida no mundo, logo a seguir à água. A maioria dos tipos de chá contém cerca de metade da cafeína do café (e as infusões de ervas como a tília ou a camomila têm pouca ou nenhuma cafeína) e apresenta mmenos acidez. O chá também contém substâncias antioxidantes que promovem a saúde, como os flavonóides.

O artigo de Harvard refere que cerca de 250 ml de café fresco contêm cerca de 95 mg de cafeína, o chá preto cerca de 47 mg e o chá verde cerca de 28 mg.

Percorra a galeria acima para ver as alternativas ao café que pode tomar.