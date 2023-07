Antigo guarda-redes da MLS vive pesadelo depois de filha morrer em acidente de barco

Brad Knighton, antigo jogador da Major League Soccer (MLS) dos Estados Unidos, está a viver uma tragédia familiar depois de a sua filha Olivia, de 11 anos, ter morrido num acidente de barco perto da Myrtle Beach, na Carolina do Sul.

De acordo com o Departamento de Recursos Naturais da Carolina do Sul, citado pela revista People, a menina foi atingida pela hélice do barco em que seguia, depois de ter caído ao mar. Uma onda provocada por outra embarcação fez com que nove dos 12 ocupantes do barco caíssem ao mar, incluindo Olivia, que acabou por não resistir aos ferimentos provocados pela hélice.

O antigo guarda-redes, atualmente técnico na U-19 Revolution Academy, anunciou a trágica notícia na sua conta de Instagram na passada quinta-feira. “Não há palavras para expressar a profundidade da nossa dor e tristeza neste momento”, pode ler-se num comunicado da família.

“A nossa família ainda está em choque com a perda repentina e trágica da nossa filha linda e luminosa, Olivia, num infeliz acidente de barco ontem. Ainda não acreditamos que a sua luz brilhante e pura nos foi tirada tão repentinamente”, prossegue a mensagem. “De alguma forma, vamos superar isso juntos como uma família”.

O New England Revolution, clube onde jogou Brad Knighton, homenageou a menina. A equipa jogou com braçadeiras pretas, posou com uma camisola do clube com o nome da menina nas costas e exibiu uma imagem gigante de Olivia no placar que dá conta dos resultados no estádio.