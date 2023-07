Bruna Gomes publica foto sensual em biquíni e Bernardo Sousa reage

Bruna Gomes deixou o Instagram em alta com novas fotos que cheiram a verão. A vencedora de “Big Brother – Desafio Final” aproveitou o domingo de calor para ir até à praia, em Vilamoura, no Algarve. No seu Instagram, partilhou algumas fotos suas em biquíni.

Na fotografia que surge no feed, Bruna Gomes aparece com um biquíni preto e um chapéu a condizer da Barbie. Vários foram os comentários elogiosos, mas foi o de Bernardo Sousa, o namorado da influenciadora digital, que mais saltou à vista. “Gostosa 🤓👰🏽‍♀️”, escreveu o piloto.

Veja na galeria as imagens partilhadas por Bruna Gomes.