Este método neerlandês pode evitar o burnout e ajuda a controlar o stress

Muito se fala sobre o facto de cada vez mais se viver numa correria. Se não é o trabalho, são os filhos. Se não são os filhos, é a vida social, a casa por arrumar, as idas ao ginásio,… há sempre algo para se fazer e algum sítio para se estar. Neste rebuliço, muitas vezes, o que mais se quer é fazer nada. E parece que este poderá ser o segredo para uma vida mais saudável.

Há especialistas que acreditam que fazer nada pode ser a melhor e mais produtiva coisa que podemos fazer. E se para muita gente isto parece estranho, nos Países Baixos, este é um conceito muito admirado e utilizado.

Em neerlandês, o conceito chama-se Niksen – “fazer nada”, em português – e tem ganhado cada vez mais tração numa altura em que as pessoas parecem cada vez mais ansiosas e em que o burnout é cada vez mais uma realidade para muita gente, explicou à Newsweek a psiquiatra Cassandra Boduch.

Apresentado pelos especialistas como uma forma de se lidar com o stress do dia a dia, o Niksen convida as pessoas a abraçar a inatividade e a relaxar.

Como é que se pode pôr em prática o Niksen?

Não há uma única forma de se abraçar este conceito. Na verdade, o Niksen será diferente de pessoa para pessoa. Para umas pessoas, praticar este conceito poderá significar ficar a olhar pela janela, enquanto para outras poderá ser sonhar acordado, fazer um passeio na natureza ou ver o nascer do sol ou o pôr do sol.

No fim, o importante é não ter um objetivo. É libertar-se da ideia de que tudo o que se faz tem de ser produtivo ou tem de levar a uma meta concreta.

Quais são os benefícios?

A psicóloga clínica Marissa Alert refere que ao se deixar de se ter a necessidade constante de fazer algo ou alcançar algo, consegue-se relaxar e recarregar energias. “O corpo relaxa, o que leva a que baixem os níveis de cortisol [a hormona do stress], ajuda a restaurar a energia e resiliência e contribui para um sentimento de calma e paz”, explica à Newsweek.

Já o psicólogo Chandler Chang explica que ao se escolher fazer nada, acaba-se com o ciclo de trabalhar para acalmar a ansiedade, algo que resulta a curto prazo, mas que tem impacto negativo nos níveis de felicidade e energia a longo prazo.

O Niksen também ajuda a manter a saúde do cérebro ao prevenir a fadiga mental.