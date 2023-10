Como deixar um cabelo oleoso com aspeto impecável quando não tem tempo de o lavar

Todas as mulheres têm aqueles dias em que acordam com o cabelo oleoso, mas não têm tempo para o lavar, secar e arranjar. E quando não há champô seco em casa para dar um aspeto lavado aos fios, é importante encontrar outra solução. Esta que partilhamos demora cinco minutos e deixa o cabelo com um aspeto impecável.

A dica foi partilhada por Camelia Katoozian num vídeo de YouTube e é especialmente valiosa para quem tem uma rotina de lavagem de cabelo longa. É um truque simples que se faz apenas com os produtos que tem em casa e sem usar champô seco.

Para conseguir um cabelo com aspeto limpo em poucos minutos, siga os seguintes passos.

1. Comece por separar a porção do topo do cabelo do resto, já que esta é a mais oleosa e a que iremos tratar. Amarre o resto dos fios atrás para não atrapalharem.

2. Molhe bem a parte do cabelo que separou. Use um borrifador ou até a torneira, como lhe der mais jeito.

3. Ponha uma porção de champô na mão e esfregue bem para emulsificar antes de colocar no cabelo. Camelia recomenda que use um champô antioleosidade.

4. Aplique na área que está separada e tenha cuidado para não tocar em áreas do seu cabelo que estejam secas. Massaje bem no couro cabeludo e nos fios oleosos.

5. Retire com água tendo sempre cuidado para não molhar o cabelo separado e apanhado.

6. Com uma toalha, retire o excesso de água. Vá apertando a toalha à volta do cabelo molhado e evite esfregar para não partir os fios.

7. Retire os nós do cabelo molhado com uma escova ou pente.

8. Seque com o secador até estar 80% seco.

9. Com uma escova redonda, enrole o cabelo que vai secar e passe o secador. Não retire a escova até o cabelo estar frio. Desta forma, consegue o efeito de cabelo acabado de sair do cabeleireiro.

10. Solte o resto do cabelo e ajeite com as mãos.

Com esta técnica, esconde a área mais oleosa com cabelo acabado de lavar e de secar. Assim, está pronta para enfrentar o dia com o cabelo com aspeto lavado.

Para ver como é que Camelia faz, basta assistir ao vídeo, em inglês, abaixo.