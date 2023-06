Queda de cabelo? Dermatologistas explicam como o café pode ajudar

A queda de cabelo pode ter várias origens, desde alterações hormonais a diversas patologias, passando pelo stress. Entre vários produtos e soluções, o café é um dos ingredientes mais surpreendentes que ajuda a combater este problema.

A dermatologista norte-americana Michele Green, consultada pelo site Today.com explica: "A cafeína é um estimulante que aumenta a circulação, permitindo que os nutrientes benéficos e o oxigénio cheguem aos folículos pilosos para mantê-los saudáveis”.

De acordo com um estudo citado pela mesma especialista, quando a cafeína foi aplicada topicamente nos folículos capilares in vitro, os investigadores constataram que existiu um estágio de crescimento mais longo. De acordo com outra dermatologista ouvida pelo mesmo site, os estudos mostram ainda que o café é mais eficaz para quem sofre de queda derivada do stress emocional ou de alopecia androgenética. Chesahna Kindred sublinha ainda a vantagem de não haver contraindicações no uso de cafeína no cabelo.

Além de ajudar no crescimento do cabelo, o café tem outros benefícios para o cabelo. "A cafeína contém flavonoides, que são antioxidantes", explica Michele Green. Os antioxidantes protegem o cabelo e o couro cabeludo dos danos ambientais, como os raios UV ou a poluição. "Também foi demonstrado que a cafeína reduz o frisado e que torna o cabelo mais macio, brilhante e saudável." A médica acrescenta ainda que “a cafeína não remove os óleos naturais e ajuda a reter a humidade para obter um cabelo hidratado”.

Como aplicar cafeína no cabelo?

A dermatologista ouvida pelo Today.com explica os passos que deve dar:

1. Fazer café e deixar arrefecer

2. Colocar num borrifador

3. Borrifar todo o cabelo e couro cabeludo

4. Massajar o couro cabeludo para que todos os nutrientes sejam bem absorvidos

5. Deixar atuar durante alguns minutos

6. Enxaguar

Este truque do café não tem efeitos imediatos. Por isso, não desista. "Pode demorar cerca de quatro meses para ver qualquer sinal de melhoria ou crescimento do cabelo", explica Michele Green.