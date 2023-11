Gabardines há muitas, mas esta da Parfois não se aguenta de gira

Estes são os vestidos por menos de 40 euros que queremos usar todos os dias no outono

Há muito que a Parfois passou a estar no nosso radar para lá da bijutaria e acessórios. A coleção de roupa tem vindo a trazer peças giríssimas ano após ano, estação após estação. E os casacos, ponchos e quimonos são sempre um sucesso.

Nesta estação, em que a chuva aparece sem anúncio prévio e as temperaturas ainda estão amenas, uma gabardine é mesmo essencial e, quando bem escolhida, compõe qualquer look com muita ‘pinta’. A parka da Parfois de que falamos existe em três cores – amarelo mostarda, verde tropa e preto -, é de tamanho único e comprida, a passar o joelho.

A gola desta gabardine pode ser usada subida ou aberta com um colarinho de bombazine. Repararam como este pormenor faz com que esta peça pareça ter dois estilos tão diferentes? Está à venda em loja e online por 69.99€.

