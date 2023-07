Nesta cidade vão usar testes de ADN para descobrir quem não apanhou os dejetos do seu cão

A cidade francesa de Bèziers está prestes a implementar uma nova medida para ajudar a tornar as ruas mais limpas. Os donos de cães vão ter de andar com um “passaporte genético” dos seus animais de forma que, caso não apanhem os dejetos dos animais do espaço público, possa identificar-se de quem são.

A medida vai obrigar os donos de cães a levá-los ao veterinário para que seja recolhida uma amostra de saliva que será depois geneticamente testada. A partir daqui, será emitido um documento que terá de andar sempre com os donos. Caso contrário, será emitida uma multa de 38 euros.

Esta análise genética irá também servir para identificar quem são os donos que não apanham as fezes dos seus animais das ruas. Sempre que for encontrado excrementos em espaços públicos, estes serão recolhidos e testados. Aa polícia depois poderá verificar o registo de animais para que possa ser emitida uma multa de 122 euros.

De acordo com o presidente da Câmara Robert Ménard, citado pelo The Guardian, a medida surge porque tanto os habitantes como os visitantes estão cansados de ver fezes de cães no passeio. Todos os meses são apanhados mais de mil excrementos de animais no centro de Bèziers, explicou.

A medida, que terá um custo estimado de 50 mil euros por ano, vai ser testada durante dois anos, até julho de 2025. Quem não for de Bèziers terá mais liberdade desde que apanhe as fezes dos seus cães das ruas.