Quanto exercício físico precisa o seu cão por dia? Especialistas respondem

Se tem um cão, provavelmente em algum momento já se perguntou quanto exercício físico o seu animal realmente precisa para ser saudável. A questão é das mais importantes, mas a resposta está longe de ser simples.

Como acontece com as pessoas, cada cão é diferente e, como tal, as necessidades de exercício físico variam. Normalmente, é importante ter em atenção a idade, estado de saúde e raça do cão, explica o American Kennel Club.

Ainda assim, há algumas diretrizes padrão que ajudam a perceber se o seu animal está a fazer exercício físico suficiente ou se é necessário apostar em mais atividades.

Quanto exercício precisa o seu cão bebé

Quando for buscar um cão, tenha em atenção o nível de exercício necessário para a raça. Se não tem um estilo de vida muito ativo, não adianta escolher uma raça muito energética, nem vice-versa.

Os cães bebés normalmente têm mais energia do que os adultos e precisam de fazer mais atividades em curtos períodos de tempo. O ideal é fazer pequenas caminhadas ou pequenas sessões de brincadeira ao longo do dia.

Quanto exercício precisa o seu cão adulto

A quantidade de exercício que um cão adulto necessita vai variar de raça para raça e é importante ter isso em consideração.

Outro ponto importante a levar em conta na hora de definir a quantidade de exercício físico do seu cão é se este tem algum problema de saúde, como displasia da anca ou problemas respiratórios ou de coração. Nestes casos, é importante falar com o veterinário para se perceber o nível de exercício e as atividades adequadas ao seu animal.

Quanto exercício precisa o seu cão sénior

O seu cão sénior poderá já não conseguir correr como antigamente ou fazer longas caminhadas. Ainda assim, é importante garantir que continua ativo. Fale com o veterinário para perceber quais as melhores atividades para ele.

Ideias de atividades para garantir que o seu cão faz exercício físico

Depois de saber o nível de exercício físico que o seu cão necessita, a pergunta que provavelmente lhe virá à mente é “Quais são as melhores atividades para fazer com o meu animal de estimação?”

Se nunca sabe ao certo o que fazer, deixamos algumas sugestões na galeria acima. De certeza que uma delas vai agradar tanto ao dono como ao quatro patas.