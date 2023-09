O som das patas do seu cão no soalho está a levá-lo à loucura? Faça isto!

Se tem cães em casa, é normal que o barulho das unhas no chão não lhe seja estranho. Aquele “click, click, click” incessante quando os animais se movimentam pode levar qualquer dono à loucura.

A boa notícia é que silenciar as patas dos cães sem ter de os obrigar a ficar quietos é até bastante simples e há várias formas de o conseguir, partilha a Daily Dog Drama.

É quando os cães têm as unhas grandes que mais barulho fazem. E mais do que o barulho, quando as unhas estão demasiado grandes, podem ser desconfortáveis e até magoar o seu companheiro de quatro patas. Além disso, também danificam o chão de casa.

Veja na galeria como é que pode dizer adeus ao barulho das unhas do seu cão.