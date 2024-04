Bebe café diariamente? Veja qual é o impacto desta bebida nos seus rins

Do vinho ao café. Guia completo sobre como tirar nódoas difíceis

Todos os dias, milhões de pessoas por todo o mundo bebem café. Seja de manhã, depois do almoço ou em qualquer outra altura do dia, é uma bebida que dá energia e aconchega. Por ser tão consumido, ao longo dos anos têm saído vários estudos sobre o seu impacto na saúde. E parece que muitas das conclusões mostram que faz mais bem do que mal.

Uma das questões mais controversas, refere o site 20 Minutos, é o efeito que tem na saúde renal. E há evidências contraditórias.

Muitas investigações parecem indicar que o consumo de café é, sim, benéfico para os rins. Um estudo de 2022 publicado na revista científica Kidney International Reports concluiu que o consumo diário de café reduz em até 15% o risco de lesão renal aguda. Quem bebe duas a três chávenas por dia vê esta percentagem aumentar para 22%, ou seja, há ainda menor hipótese de se sofrer com este problema.

Outro estudo divulgado no Journal of Renal Nutrition indicou o consumo de café estava associado a um menor risco de doença renal crónica e doença renal em estágio terminal.

Mas nem tudo parecem ser benefícios. Se por um lado muitos estudos mostram o impacto positivo do café, há também os que alertam para o pior lado do consumo desta bebida. Uma investigação publicada no JAMA Network Open fez uma ligação entre o consumo excessivo de café e uma maior probabilidade de ter albuminúria – presença elevada de albuminúria na urina -, hipertensão e hiperfiltração, uma anomalia funcional e um fator preditivo relativo da falência renal.

Já um estudo de 2021 publicado no Scientific Reports indica que o consumo de bebidas com cafeína – ou seja, não apenas café – está relacionado com maior deterioração da função renal.

Estes estudos contraditórios surgem porque o café tem vários componentes ativos, entre eles a cafeina, que afetam pessoas diferentes de formas diferentes. Por exemplo, se por um lado a cafeína atua como um diurético e ajuda a evitar a acumulação de minerais nos rins, por outro, pode aumentar a pressão arterial e a hipertensão pode danificar os vasos sanguíneos dos rins.

A conclusão apresentada no artigo do 20 Minutos é que a maioria das pessoas não terá problemas com o consumo moderado de café. No entanto, é importante estar atento a questões de saúde e adaptar o consumo.