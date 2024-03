É assim que deve lavar as calças de ganga pretas para não perderem a cor

Do lavatório aos panos de cozinha. Com que frequência deve lavar estas coisas em casa?

Aqueles jeans pretos que tem no armário já “velhos” não estão assim tão usados. Na maioria das vezes, graças à lavagem, a cor vai perdendo intensidade e as calças de ganga ficam com um aspeto de desgaste em demasia. Então, como devemos lavar as calças de ganga para que isso não aconteça?

De acordo com o site especializado em dicas domésticas ‘The Spruce’, existe uma forma correta de lavar os jeans pretos e muitos erros a evitar. Siga aqui passo a passo:

Dicas a reter:

Lavar:

Use um detergente líquido suave para cores escuras

Lave com água fria

Na máquina de lavar roupa, escolha um ciclo para roupas delicadas ou de lavagem manual

Lave do avesso e, na primeira vez, lave em separado

Secar:

Não use secador de roupa e opte pelo estendal

Estenda também do avesso

Engomar:

Passe a ferro do avesso

Utilize a temperatura mais reduzida que conseguir

Frequência de lavagem:

Não lave as calças de ganga a cada utilização, mas apenas quando têm mesmo nódoas e maus odores

Opte por refrescar com um spray e colocar “ao ar” ao longo de algumas utilizações.

Em caso de nódoas:

Não esfregue a nódoa

Aplique tira-nódoas ou um pouco de detergente próprio para roupa de cor

Deixe atuar 10 minutos

Coloque as calças do avesso e lave

Encha a sua banheira ou uma bacia/balde com água fria

Lavar à mão: