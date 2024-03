Com que frequência devemos lavar o edredom? E como?

Em dias de frio, há pouca coisa melhor do que fazer um pequeno casulo com os lençóis e o edredom. Melhor ainda numa cama de lavado. E se por um lado, sabemos a importância de trocar os lençóis com frequência, arriscamo-nos a dizer que sobre a lavagem do edredom há mais dúvidas do que certezas.

Com certeza já se perguntou com que frequência deve lavar o seu edredom. Será que acumula sujidade da mesma forma que os lençóis? Será que acumula ácaros e bactérias? Qual será a melhor forma de o lavar?

Parece que o edredom não precisa de ser lavado com frequência. Na verdade, a recomendação é que não seja mais do que uma vez por ano, explica a revista 60 Millions de Consommateurs, citada pelo MediSite. A primeira lavagem deve ser feita logo no momento da compra para eliminar resíduos que possam vir da fábrica.

Outro ponto importante é ler a etiqueta de lavagem antes de colocar o edredom na máquina da roupa para garantir que é possível fazer. Isto porque, dependendo do material com que é feito, poderá ser necessário fazer lavagem a seco.

Tendo a certeza de que o seu edredom pode ir para a máquina, outro ponto a ter em consideração é a capacidade da máquina. O edredom fica muito pesado quando molhado e, por isso, a sua máquina poderá não ser apropriada para o lavar.

De acordo com a revista 60 Millions de Consommateurs, um edredom com até 140 cm por 200 cm pode ser lavado numa máquina de entre sete e oito quilos. Para um edredom de 220 cm por 240 cm, é necessária uma máquina de lavar roupa de 12 quilos.

Em termos de lavagem, se o seu edredom não tiver indicações, o site recomenda que não se lave a mais de 40 ºC e que se use detergente neutro e que se evite o amaciador. A centrifugação vai depender do tipo de enchimento. Se for de penas, não mais de 400 rotações por minuto; se for sintético, dá para chegar às 1000 rotações por minuto.