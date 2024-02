Devemos lavar a roupa nova antes de usar? Um professor de química responde

Para a maioria das pessoas parece verdadeiramente exagerado chegar a casa com uma camisola ou umas calças de ganga novas e lavar antes de estrear as peças. A maioria cumpre a lavagem quando se trata cuecas ou fatos de banho, mas todas as restantes peças são imediatamente usadas.

Mas, afinal o que diz a ciência? Um professor de química refere a presença de produtos químicos como o formaldeído, um “composto potencialmente tóxico que é utilizado para melhorar a resistência e a pigmentação dos tecidos”. Num vídeo do TikTok, a que um artigo do jornal espanhol El Confidencial deu destaque, o professor de química responsável pela conta Breaking Vlad defende que a roupa deve ser lavada antes de ser usada para eliminar possíveis germes ou produtos químicos que tem ao sair da fábrica.

“Em contato com a pele, o formaldeído pode causar reações alérgicas e dermatites”, afirma. Além disso, “as peças que encontra na vitrine de uma loja provavelmente já caíram ao chão diversas vezes ou muitas pessoas já as experimentaram antes”, diz ainda.

Portanto, a resposta é sim: vale a pena controlar o impulso de querer estrear as peças e lavar preventivamente. Como é expectável, esta recomendação é reforçada para pessoas que têm problemas dermatológicos e que não devem ser expostas a agentes bacterianos.

Porém, para tranquilizar quem não resiste à vontade de usar a roupa que acabou de comprar, o professor refere um artigo científico em que é demonstrado que a presença de formaldeído está “bem abaixo dos limites aceitáveis”.