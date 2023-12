Estas rabanadas no forno ou fritas fazem-se com um pão especial da Mercadona e ficam deliciosas

Há um pão embalado nas lojas da cadeia Mercadona (1,20 euros) que é aromatizado com limão e canela. E, claro está, estes dois ingredientes que tão bem combinam fazem destas fatias (cortadas numa medida perfeita) a base ideal para umas rabanadas deliciosas.

A Mercadona sugere uma receita que, na fase da cozedura, tem varias opções: fritar em óleo, usar o forno ou mesmo a air fryer.

Aponte os ingredientes de que vai necessitar para fazer 12 rabanadas (45 minutos):

Para as rabanadas:

• 900 ml de leite

• 5 c. de sopa de açúcar

• 12 fatias de pão para rabanadas aromatizado

• 4 ovos

• Óleo para fritar q.b.

Para polvilhar:

• 6 c. de sopa de açúcar

• Canela em pó q.b.

Para a calda:

• 500 g de açúcar

• 200 ml de água

• 1 casca de limão

• 1 pau de canela

Preparação:

1. Para as rabanadas, coloque metade do leite e o açúcar num tachinho e leve ao lume. Mexa e deixe aquecer durante 10 minutos em lume brando. Retire, junte o restante leite frio e reserve.

2. Coloque as fatias de pão num tabuleiro, regue com o leite e deixe repousar durante 5 minutos para que fiquem bem encharcadas.

3. Passe as fatias de pão pelos ovos mexidos.

4. FRITAR: Frite as rabanadas numa frigideira com óleo bem quente até ficarem douradas e crocantes.

5. FORNO Pré-aqueça o forno. Disponha as rabanadas num tabuleiro, colocando-o a meia altura no forno durante 20 minutos. Vire as fatias e deixe cozer do outro lado por mais 10 minutos, até ficarem douradas. Pode usar a air fryer.

5. Coloque o açúcar e a canela num prato fundo e misture. Passe as rabanadas de ambos os lados pela mistura de modo a ficarem bem cobertas. Reserve.

6. Como fazer calda das rabanadas: leve o açúcar ao lume com a água, a casca de limão e o pau de canela. Deixe ferver até obter uma calda não muito espessa.

7. Sirva as rabanadas com a calda por cima.

