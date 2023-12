Esta entrada com queijo, nozes e mel é perfeita para a sua lista de receitas de Natal

Folhado de queijo, nozes e mel

Este folhado junta os sabores do queijo, das nozes e do mel. Uma verdadeira explosão de sabores. A receita que vai fazer sucesso este Natal.

Ingredientes

2 massas folhadas de compra;

250gr queijo creme ;

125gr nozes picadas;

Mel.

Preparação

1. Estenda uma massa folhada, e barre com o queijo creme.

2. Polvilhe com as nozes e regue com mel a gosto. Cubra com a outra massa folhada.

3. Coloque um copo no centro da massa e corte em 16 partes.

4. Enrole as fatias em espirais e pincele com gema de ovo. Leve ao forno, pré-aquecido, até o folhado estar douradinho.