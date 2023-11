Mudar de alimentação aos 40 prolonga a nossa vida. E estes são os 3 alimentos que fazem mesmo a diferença

Uma dieta saudável a partir dos 40 anos tem o potencial de adicionar até uma década à nossa esperança média de vida. E, de acordo com um estudo publicado na revista científica Nature e citado pelo Business Insider, existem três alimentos que são particularmente cruciais para prolongar a longevidade.

Baseado num modelo usado para calcular como as mudanças no estilo de vida poderiam afetar a expectativa de vida de uma pessoa, o estudo recorreu a perto de 470 mil pessoas que integram um banco de dados biomédicos de grande escala no Reino Unido.

Os investigadores concluíram que as pessoas na faixa dos 40 anos que mudaram a alimentação conseguem em média mais 10,8 anos no caso das mulheres e 10,4 anos no que diz respeito aos homens.

“Os ganhos em esperança de vida são menores quanto mais tarde for o início das melhorias alimentares. Para aqueles que iniciam a mudança aos 70 anos, o ganho na esperança de vida é cerca de metade daquele alcançado pelos adultos de 40”, explicam os autores, citados pelo Business Insider.

Grãos integrais, nozes e frutas foram associados aos maiores ganhos de expectativa de vida

Os investigadores da Universidade de Bergen, na Noruega, e da Universidade de Glasgow, na Escócia, concluem ainda que estes são os três alimentos fundamentais para conquistar esta longevidade:

• Cereais integrais

• Frutos secos

• Fruta

Pelo contrário, as bebidas açucaradas e a carne processada são os fatores mais ligados à mortalidade. Uma dieta para a longevidade incluiu uma ingestão relativamente baixa de ovos, carnes vermelhas, bebidas açucaradas, cereais refinados e carne processada.