5 alimentos que podem estar a danificar a sua memória, de acordo com especialistas de Harvard

Costuma dizer-se que somos o que comemos e, sendo assim, não é de estranhar que uma boa alimentação seja essencial para garantir a saúde do nosso organismo como um todo. Por isso, não é de estranhar que haja um alerta para o impacto da dieta alimentar na saúde do cérebro.

A comida que ingerimos interfere com o nosso cérebro e as mudanças de dieta impactam a saúde mental e o estado anímico, de acordo com Uma Naidoo, diretora de psiquiatria nutricional da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, citada pelo site El Confidencial.

A psiquiatra nutricional alerta que há cinco alimentos que podem pôr em perigo a concentração e a memória e que, por isso, devem ser consumidas com moderação.

Em alternativa, há também alimentos que potenciam a atenção, a concentração e a memória, por serem ricos em nutrientes como omega-3, vitaminas B12, E e K e minerais como ferro e magnésio. Uma Naidoo destaca legumes de folha, frutos do mar, leguminosas e nozes.

Veja na galeria quais são os alimentos que impactam negativamente a memória e que devem ser consumidos em moderação.